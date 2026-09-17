TrenDevice, assemblea approva bilanci 2024 e 2025, Capaldo nominato amministratore unico

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di TrenDevice, in sede straordinaria, ha approvato le proposte di modifica dello Statuto sociale in relazione al trasferimento della sede legale da Segrate (MI) a Manocalzati (AV) e all’introduzione della facoltà per l’Assemblea di affidare l’amministrazione della Società, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ad un Amministratore Unico.



In sede ordinaria, ha approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, deliberando di coprire la perdita di 8.730.471 euro mediante integrale utilizzo delle riserve disponibili, e di rinviare a nuovo la perdita residua, e (ii) il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, deliberando di rinviare a nuovo la perdita di 2.725.188 euro.



Inoltre, ha proceduto alla nomina dell’organo amministrativo. Nel dettaglio, ha approvato la proposta di subordinare l’efficacia delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria circa la nomina dell’Organo Amministrativo all’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea

straordinaria circa l’introduzione della facoltà per l’Assemblea di affidare l’amministrazione della Società, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ad un Amministratore Unico.



Ha poi determinato di affidare l’amministrazione della Società ad un Amministratore Unico; determinato in 3 esercizi la durata della carica; nominato Antonio Capaldo quale Amministratore Unico; determinato che la carica sia svolta gratuitamente per gli esercizi sociali 2026, 2027, 2028 e fino a scadenza del mandato, fermo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni dell'ufficio e l'attribuzione di un'auto aziendale secondo le prassi societarie.



Non sono invece pervenute dagli azionisti proposte per il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà dunque in carica in regime di prorogatio nei termini di legge.

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