GT Talent Group, l'assemblea nomina nuovo CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di GT Talent Group , società sospesa da maggio 2025 da Euronext Growth Milan e prima operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha deliberato di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, nominando: Cosimo Saracino, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Alberto Girotti, Consigliere; Ferdinando Aprile, Consigliere Indipendente. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente è stata approvata con il 94,135% dei diritti di voto rappresentati.



Inoltre, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, composto da: Angelo Di Leva, Presidente del Collegio Sindacale; Massimiliano Bocchini, Sindaco effettivo; Domenico Peca, Sindaco effettivo. L'Assemblea ha deliberato all'unanimità di conferire a Crowe Bompani l'incarico di revisione legale.



"Desidero ringraziare personalmente tutti i componenti degli organi sociali che ci hanno accompagnato nel percorso svolto fino ad oggi, per il contributo, la professionalità e l'impegno messi a disposizione di GT Talent - ha commentato Cosimo Saracino - Auguro buon lavoro ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e a tutti i professionisti che ci accompagneranno in questo nuovo percorso".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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