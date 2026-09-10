Tecma Solutions, ricavi in calo ma preservati equilibrio economico e marginalità operativa nel semestre

(Teleborsa) - TECMA Solutions , Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estat , ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati pari a Euro 5,39 milioni, in diminuzione (-15,2%) rispetto a Euro 6,35 milioni del primo semestre 2025, prevalentemente per via del blocco amministrativo su Milano e i ritardi nei lanci commerciali delle operazioni immobiliari su Dubai ed Abu Dhabi legati alle incertezze geopolitiche in Medio Oriente.



I Ricavi Ricorrenti da Licenze software +7,9%, sono pari ad Euro 0,64 milioni, a conferma della crescita del numero di clienti e della penetrazione delle tecnologie (anticiclica rispetto all’andamento del mercato immobiliare), che valorizza le soluzioni software proprietarie.



L'EBITDA dell’area Operations è pari a Euro 0,48 milioni, con marginalità in crescita al 7,8% dal 6,9% rispetto al primo semestre 2025, nonostante la contrazione dei volumi. L’EBITDA consolidato è pari a Euro 0,25 milioni, e risente della mancata capitalizzazione dei costi del personale dedicato alle attività di sviluppo interno.



EBIT consolidato +71%, negativo per Euro 0,21 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,74 milioni del primo semestre 2025.



Perdita netta consolidata in miglioramento del +34%, ridotta a Euro 0,59 milioni, rispetto a Euro 0,90 milioni al 30 giugno 2025.



Aggiornata la Guidance 2026

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili e tenuto conto del permanere delle attuali condizioni di mercato, la Società "ritiene opportuno aggiornare gli obiettivi precedentemente comunicati in occasione dell’approvazione del bilancio annuale, che prevedevano

il mantenimento di una top line complessivamente in linea con l’esercizio precedente e il conseguimento di livelli di marginalità leggermente superiori, anche grazie al continuo processo di efficientamento". Tenuto conto dell’evoluzione del contesto di mercato e delle dinamiche registrate nel corso dell’esercizio, la Società "assume pertanto quale nuovo riferimento gestionale per l’esercizio un Valore della produzione dell’area Operations inferiore di circa il 15% rispetto all’esercizio precedente, con un EBITDA della medesima area atteso in diminuzione di circa il 15% su base annua".



Condividi

```