Neurosoft, la perdita peggiora a 2,39 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Neurosoft , società greca quotata su Euronext Growth Milan che fornisce software che ottimizzano i processi aziendali ed operativi, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati pari a 15,09 milioni di euro, in calo del 6% rispetto al primo semestre del 2025. L'utile lordo si è attestato a 1,18 milioni di euro, segnando una diminuzione del 64%. L'EBITDA è risultato negativo per 1,29 milioni di euro, a fronte di un valore positivo di 1,15 milioni di euro nel primo semestre del 2025, mentre l'utile netto è stato negativo per 2,39 milioni di euro (-0,09 milioni l'anno prima).



L'indebitamento finanziario netto al termine del primo semestre 2026 ammontava a 1,49 milioni di euro, rispetto ai 0,49 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2025.



"Il primo semestre del 2026 ha rappresentato un periodo di transizione per Neurosoft - ha dichiarato il CEO Epameinondas Paschalidis - I nostri risultati hanno risentito principalmente delle tempistiche di consegna di grandi attrezzature e del raggiungimento di tappe fondamentali dei progetti, slittati alla seconda metà dell'anno; al contempo, la nostra struttura dei costi riflette già le risorse impiegate per la realizzazione dei progetti contrattualizzati".



"Nonostante un primo semestre più contenuto, i fondamentali del nostro business rimangono solidi - ha aggiunto - Le attività di assistenza sul campo (Field Services Operations) sono cresciute dell'11,5% e abbiamo rafforzato il portafoglio ordini con importanti nuovi incarichi, tra cui l'accordo di subappalto da circa 15,8 milioni di euro firmato a luglio per il progetto relativo alle apparecchiature di rete di HEDNO (DEDDIE). La nuova linea di credito revolving da 11 milioni di euro concessa da CrediaBank ci garantisce la flessibilità finanziaria necessaria per realizzare tali progetti. La nostra priorità per la seconda metà dell'anno è un'esecuzione mirata e una rigorosa disciplina nella definizione dei prezzi".

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