General Mills, conti in calo nel primo trimestre ma battono il consensus

(Teleborsa) - General Mills , una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha archiviato il primo trimestre 2027, chiuso al 30 agosto 2026, con vendite nette diminuite del 3% a 4,4 miliardi di dollari, principalmente a causa dell'impatto della dismissione delle attività legate allo yogurt negli Stati Uniti. Le vendite nette organiche si sono mantenute sostanzialmente in linea con i livelli dell'anno precedente. Il gross margin è rimasto invariato al 33,9% delle vendite nette; l'aumento dei costi degli input è stato compensato da effetti favorevoli del mark-to-market e da un mix e prezzi netti favorevoli. Il gross margin rettificato è sceso di 90 punti base al 33,3% delle vendite nette, a causa dei maggiori costi degli input, parzialmente compensati da un mix e prezzi netti favorevoli.



L'utile netto di pertinenza di General Mills è diminuito del 67% a 397 milioni di dollari e l'utile per azione (EPS) diluito è sceso del 67% a 0,74 dollari, principalmente a causa del minor utile operativo (-63% a 634 milioni). L'EPS diluito rettificato di 0,75 dollari è diminuito del 13% a cambi costanti, principalmente a causa del minor utile operativo rettificato e dei maggiori oneri finanziari netti.



Numeri che tuttavia hanno battuto le stime di consensus, ferme a 4,34 miliardi per il fatturato e a 0,73 dollari per l'EPS.



"Abbiamo registrato un avvio incoraggiante per l'esercizio 2027, migliorando le performance dei ricavi grazie a una maggiore innovazione e rinnovamento dei prodotti, incentrati sui benefici ricercati oggi dai consumatori", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Jeff Harmening. "Stiamo inoltre operando con disciplina in un contesto di mercato volatile, ottenendo risparmi sui costi ai vertici del settore grazie al nostro programma "Holistic Margin Management" e alla nostra iniziativa globale di trasformazione. Alla luce dei progressi compiuti e delle azioni in corso, confermiamo la fiducia nella nostra capacità di raggiungere gli obiettivi previsti per l'esercizio 2027".



General Mills, pertanto, continua a prevedere che le vendite nette organiche registreranno una variazione compresa tra -1,5% e +0,5%; l'utile operativo rettificato registrerà un calo compreso tra il 13% e l'8% a cambi costanti; l'utile diluito rettificato sarà compreso tra 3,00 e 3,20 dollari per azione.

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