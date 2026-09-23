OVS, vendite semestrali salgono a 877 milioni di euro. EBITDA +12%

(Teleborsa) - OVS , gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, nel perimetro organico, le vendite nette raggiungono gli 825,4 milioni di euro nel primo semestre 2026 (+6,1% rispetto al primo semestre 2025), dopo un secondo trimestre che ha mantenuto un'ottima crescita (+4,9%). L'EBITDA rettificato sale a 114,1 milioni di euro (+17,5% pari ad un incremento di 17 milioni di Euro), portando l'EBITDA margin dal 12,5% al 13,8% (+135bps).



L'integrazione di Goldenpoint procede con successo. Nel primo semestre del 2026 le vendite sono in crescita di oltre il 10% rispetto all'analogo periodo del 2025, con un EBITDA positivo. A livello consolidato le vendite nette raggiungono gli 877,4 milioni di euro (+10,7% rispetto al primo semestre 2025) con un EBITDA rettificato di 114,3 milioni di euro (+12,3%). Il profilo di cassa del primo semestre evidenzia un miglior andamento per 15,3 milioni di euro.



L'indebitamento finanziario netto rettificato scende così a 240,1 milioni di euro, in riduzione di 53,6 milioni di euro rispetto i 293,6 milioni di euro del 31 luglio 2025, generando un ulteriore netto miglioramento nel leverage ratio.



"Nel primo semestre 2026 sono cresciuti tutti i brand, grazie soprattutto all'aumento delle vendite a parità di perimetro - ha commentato l'AD Stefano Beraldo - il gruppo infatti continua a sovraperformare il mercato dell'abbigliamento, che nel periodo è cresciuto dell'1,5%. Questo andamento conferma la validità del nostro posizionamento basato su qualità, ricerca stilistica e sostenibilità, elementi che hanno elevato il valore percepito dei brand intercettando con grande efficacia una crescente domanda di prodotti di qualità ad un prezzo accessibile".



Si conferma la previsione di una generazione di cassa per l'intero esercizio 2026 in ulteriore miglioramento rispetto ai 90 milioni di euro dell'esercizio 2025.



(Foto: Maurizio Camagna)

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