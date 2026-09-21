OVS continua il buyback e acquista azioni per 1,69 milioni di euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, complessivamente 309.213 azioni ordinarie (pari allo 0,121% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,4665 euro, per un controvalore pari a 1.690.320,03 euro.



Al 18 settembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 13.105.992 azioni proprie pari al 5,139% del capitale sociale.



Nel frattempo, in Borsa, allunga il passo rispetto alla seduta precedente OVS , portandosi a 5,635 euro.





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