Philogen, prosegue sviluppo pipeline e percorso autorizzativo di Nidlegy

(Teleborsa) - Philogen , azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi complessivi pari a 4,26 milioni di euro (8,72 milioni di euro al 30 giugno 2025), di cui ricavi da contratti con i clienti pari a 2,05 milioni di euro (5,50 milioni di euro al 30 giugno 2025). L'EBITDA è negativo per 21,11 milioni di euro (negativo per 13,87 milioni di euro al 30 giugno 2025), l'EBIT è negativo per 23,32 milioni di euro (negativo per 15,83 milioni di euro al 30 giugno 2025), il risultato netto è negativo per 19,59 milioni di euro (risultato netto negativo pari a 14,89 milioni di euro al 30 giugno 2025). La Posizione finanziaria netta è positiva per 325,7 milioni di euro (positivo per 368,3 milioni di euro al 31 dicembre 2025).



"La solida posizione finanziaria del Gruppo, rafforzata dall'utile record di circa 230 milioni di euro conseguito nel 2025, ci consente di continuare a investire nell'espansione dei programmi di discovery e sviluppo clinico e nel rafforzamento delle nostre funzioni aziendali nei centri di Siena, Milano e Zurigo - ha commentato l'AD Dario Neri - Abbiamo potenziato le competenze nel campo dell'intelligenza artificiale, con applicazioni rivolte sia alla scoperta di nuovi farmaci sia al miglioramento dell'efficienza dei processi operativi".



"Sul fronte clinico, abbiamo proseguito l'espansione della pipeline, che comprende farmaci a base di anticorpi e piccole molecole organiche - ha aggiunto - Abbiamo presentato nuovamente all'EMA la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di Nidlegy per il trattamento del melanoma e abbiamo accelerato il reclutamento dei pazienti nello studio statunitense di Fase III. Sono inoltre iniziati nuovi studi clinici a finalità registrativa nel carcinoma basocellulare e nel carcinoma cutaneo a cellule squamose, le due forme più comuni di tumore della pelle. Gli studi di Fase I con 68Ga-OncoCAIX e 68Ga-OncoACP3 sono stati completati e stiamo lavorando all'avvio del programma registrativo di OncoCAIX. È inoltre iniziato lo studio di Fase II con 68Ga-OncoFAP, sponsorizzato dal nostro partner Blue Earth Diagnostics. Prosegue, infine, lo sviluppo di OncoFAP-GlyPro-MMAE, il cui ingresso in Fase I è previsto all'inizio del 2027. Ulteriori candidati a base di anticorpi sono attualmente in produzione GMP, in preparazione all'avvio dello sviluppo clinico nel corso del 2027".

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