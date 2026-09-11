Sereni Orizzonti, emesso minibond da 25 milioni di euro

(Teleborsa) - Sereni Orizzonti, società attiva nella costruzione e nella gestione di residenze sociosanitarie, comunità per minori e strutture psichiatriche, secondo operatore a livello nazionale per numero di posti letto gestiti nel settore delle RSA, ha collocato con successo un minibond con scadenza a settembre 2032, dal valore complessivo di 25 milioni di euro. Equita ha assistito Sereni Orizzonti in qualità di arranger e dealer.



L'emissione - sottoscritta da Crédit Agricole Italia (Anchor Investor e Paying Agent) e dagli investitori istituzionali Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale - si inserisce nel percorso di sviluppo industriale di lungo termine di Sereni Orizzonti, volto a superare i 10.000 posti letto entro il 2028 e a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento tra i principali operatori del settore a livello nazionale, attraverso una combinazione di progetti greenfield e nuove acquisizioni.



I proventi dell'operazione consentiranno quindi di supportare parte dei fabbisogni finanziari relativi allo sviluppo di nuove iniziative in Italia e all'estero, principalmente per l'acquisto di nuove residenze sociosanitarie. L'operazione rappresenta inoltre la prima emissione nell'ambito di un percorso già pianificato di diversificazione delle fonti di finanziamento.







Condividi

```