Ubaldi Costruzioni, Valore della produzione sale a 25,6 milioni nel primo semestre. Backlog a 208 milioni

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2026 Ubaldi Costruzioni ha registrato un Valore della Produzione pari a 25,6 milioni di euro, in crescita del

49,5% rispetto ai 17,1 milioni registrati nel primo semestre 2025. Al 30 giugno 2026 i ricavi delle vendite si attestano a 19,3 milioni, con un aumento del 43,7%. L’aumento della produzione è riconducibile allo sviluppo dei lavori rientranti nel backlog.



L’EBITDA si attesta a 4,8 milioni, in crescita del 6,1% rispetto a un anno fa, con il relativo margine pari al 18,9%. Il risultato operativo (EBIT) ammonta a 4,8 milioni, in aumento del 9,3%, con il relativo margine al 18,7%. L’utile netto è pari a 2,9 milioni, in aumento del 0,9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (2,8 milioni nel 1H 2025).



La posizione finanziaria netta (PFN) risulta essere cash-positive per 6,8 milioni, in diminuzione di circa 1,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2025.



Al 30 giugno 2026, il Backlog si attesta a circa 207,8 milioni, confermando la positiva dinamica di crescita della Società e la capacità di acquisizione di nuove commesse, in linea con la strategia di progressivo ampliamento e consolidamento del portafoglio ordini. Il portafoglio, composto da 55 commesse attive, prevalentemente concentrate nel Centro Italia, presenta un significativo livello di

diversificazione per tipologia di opere e natura della committenza, contribuendo alla solidità e alla visibilità del business.



La pipeline commerciale al 30 giugno 2026 ammonta a circa 272,4 milioni, di cui 234,2 milioni relativi a gare già presentate e in attesa di esito. La pipeline è prevalentemente concentrata nei principali ambiti di specializzazione della Società e comprende opportunità di diversa natura e dimensione, anche sviluppate in partnership con primari operatori del settore. Il livello e la composizione della pipeline confermano la solidità del posizionamento competitivo della Società e supportano le prospettive di ulteriore crescita e sviluppo del portafoglio ordini.

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