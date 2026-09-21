Nusco, nuovi incarichi a Banca Finnat per Euronext Growth Advisor e Specialist

(Teleborsa) - Nusco , società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», le cui azioni sono quotate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di recesso dai contratti di Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker stipulati con Banca Profilo.



L’incarico di Euronext Growth Advisor è stato contestualmente conferito a Banca Finnat Euramerica (“Banca Finnat”), con efficacia dal 22 novembre 2026, previo rilascio da parte di quest’ultima della dichiarazione a Borsa Italiana. Banca Profilo continuerà a ricoprire tale ruolo sino al 21 novembre 2026.



Anche l’incarico di Specialist è stato conferito a Banca Finnat, con efficacia dal 22 ottobre2026. Banca Profilo continuerà a ricoprire tale ruolo sino al 21 ottobre 2026.



L’incarico di Analyst coverage e Corporate Broker è stato parimenti conferito a Banca Finnat, con efficacia dal 22 novembre 2026. Banca Profilo continuerà a ricoprire tale ruolo sino al 21 novembre 2026.

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