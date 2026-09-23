Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

USA, PMI composito in settembre

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USA, PMI composito in settembre
USA, PMI composito in settembre pari a 58,4 punti, in aumento rispetto al precedente 56 punti.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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