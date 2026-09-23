Valtecne, utile semestrale sale a 2,3 milioni di euro con ricavi stabili

(Teleborsa) - Valtecne , società specializzata nella meccanica ad alta precisione per dispositivi medici e applicazioni industriali su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i ricavi di vendita del periodo intermedio chiuso al 30 giugno 2026 ammontano a 19,6 milioni di euro, in crescita dello 0,8% rispetto ai ricavi del corrispondente periodo chiuso al 30 giugno 2025 pari a 19,4 milioni. La linea medicale ha registrato ricavi pari a 14,2 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto all'analogo periodo del 2025 (14,6 milioni), con un'incidenza sul totale pari al 72,6% (75,1% al 30 giugno 2025). Tale contrazione è stata unicamente determinata dalle dinamiche dei contratti di produzione a stock in essere con alcuni primari clienti ortopedici, che attraverso le movimentazioni di magazzino, hanno influenzato il profilo temporale di riconoscimento dei ricavi. I ricavi generati dalla business line industriale sono pari a 5,4 milioni di euro, in aumento del 10,9%, con un'incidenza pari al 27,4% (24,9% al 30 giugno 2025). L'incremento è riconducibile ad una scelta strategica del Gruppo, che mira a sfruttare la saturazione massima della capacità produttiva nel periodo, a beneficio dei margini operativi.



L'EBITDA Adjusted è pari a 5,6 milioni di euro, in crescita del 3,2%. Gli aggiustamenti contabili riguardano la differente contabilizzazione dei costi relativi ai cespiti acquisiti in leasing finanziario. L'EBITDA Adjusted Margin, calcolato sul Valore della Produzione, è pari al 27,4%. Gli ammortamenti ammontano a 1,6 milioni di euro, derivanti per la maggior parte dagli investimenti produttivi realizzati negli ultimi anni dal Gruppo nonché, per un importo inferiore, dall'avviamento generato dall'acquisizione di Utilità. Tenuto conto di tali ammortamenti, l'EBIT si attesta a 3,3 milioni di euro, in aumento del 12,4%. Il risultato netto del periodo è pari a 2,3 milioni di euro, in crescita del 17,6%.



Al 30 giugno 2026 l'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 2,1 milioni di euro (cash positive), da confrontarsi con il valore di 1,8 milioni (cash positive) relativo al 31 dicembre 2025. La posizione debitoria è quindi migliorata nel periodo di riferimento, nonostante l'erogazione di dividendi per 0,7 milioni, per effetto di una significativa riduzione del debito finanziario corrente e un decremento anche del debito finanziario non corrente.



"I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro percorso di crescita, con un miglioramento degli indicatori economici - ha commentato l'AD Paolo Mainetti - La dinamica dei ricavi della linea Medicale, core business del Gruppo, risente delle tempistiche di riconoscimento legate ai contratti di produzione a stock, senza riflettere pienamente l'andamento dei volumi produttivi. Positivo anche il contributo della linea Industriale, che ha consentito di valorizzare la capacità produttiva disponibile. Guardiamo alla seconda parte dell'anno con un portafoglio ordini solido e segnali positivi nei segmenti a maggior valore aggiunto, in particolare nel comparto dentale. L'ingresso di G Square nel capitale di Valtecne, apre una nuova fase per il Gruppo, rafforzandone le prospettive di sviluppo. Proseguiamo quindi nell'attuazione della nostra strategia, con una progressiva concentrazione sul Medicale e sulle applicazioni a maggior valore aggiunto, per sostenere la crescita di Valtecne nel lungo periodo".

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