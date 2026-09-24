Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:48
30.241 -0,75%
Dow Jones 17:48
51.163 -0,68%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il quadro tecnico del FTSE 100 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 10.631,2 con tetto rappresentato dall'area 10.788,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10.566,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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