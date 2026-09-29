Milano 11:26
52.182 +0,82%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:25
10.724 +0,37%
Francoforte 11:26
25.480 +0,41%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Discreta performance per il principale indice della Borsa di Londra, che si è attestato a 10.722,2.

Lo scenario di medio periodo del FTSE 100 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10.727. Supporto a 10.698,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10.755,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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