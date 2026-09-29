Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Discreta performance per il principale indice della Borsa di Londra, che si è attestato a 10.722,2.
Lo scenario di medio periodo del FTSE 100 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10.727. Supporto a 10.698,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10.755,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)