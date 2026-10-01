Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta segnando un calo dell'1,49%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.471,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.560,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.493,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)