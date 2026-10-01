Milano 9:56
50.824 -1,07%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:56
10.431 -1,65%
24.915 -1,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice della Borsa di Londra, che termina la seduta segnando un calo dell'1,49%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.471,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.560,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.493,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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