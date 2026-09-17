Castello SGR, secondo closing a 45 milioni di euro per Energy Transition Capital Fund

(Teleborsa) - Castello SGR, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, ha annunciato il secondo closing di Energy Transition Capital Fund, che, dopo i 26 milioni di euro raccolti in occasione del primo closing nel 2025, raggiunge circa 45 milioni di euro di commitment, affiancata da Energy Transition Capital in qualità di advisor strategico.



Con il secondo closing, la platea dei sottoscrittori sale a oltre 50 investitori e, accanto all'anchor investor che ha accompagnato l'iniziativa fin dalla sua prima fase, registra l'ingresso di un primo investitore istituzionale (cassa previdenziale professionale).



Alla crescita della raccolta si accompagna, inoltre, il progressivo consolidamento della strategia di investimento. Grazie alle competenze e al posizionamento di Entracap, il fondo ha infatti identificato e assicurato una pipeline di progetti nei settori fotovoltaico e BESS (Battery Energy Storage Systems), dando concreta attuazione al piano industriale delineato al momento del lancio. I primi risultati di tale strategia si sono già concretizzati nell'avvio dei cantieri per la realizzazione di due impianti fotovoltaici per complessivi 9MWe di potenza installata. A rafforzare ulteriormente le prospettive della strategia contribuisce anche il positivo riscontro del sistema bancario verso questa asset class, con finanziamenti già accordati, unitamente al lancio, nel luglio scorso, di FIEE Storage Platform powered by Entracap, nuova piattaforma industriale dedicata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di sistemi di accumulo elettrochimico.



Alla luce dell'interesse riscontrato sul mercato, il CdA di Castello SGR ha deliberato di prorogare di 12 mesi il periodo di collocamento di Energy Transition Capital Fund, fino a settembre 2027, potendo portare la raccolta fino a 100 milioni di euro di dimensione massima.



"Il nuovo closing si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento della presenza di Castello SGR nel comparto infrastrutturale, strategico per lo sviluppo della propria offerta di investimento e nel quale la società guarda, in particolare, alle opportunità legate a energia, sistemi di stoccaggio, data center e logistica - commenta Giampiero Schiavo, AD di Castello SGR - In questo ambito, Energy Transition Capital Fund rappresenta uno degli strumenti attraverso cui coniugare l'accesso a settori caratterizzati da significative prospettive di crescita con un processo di selezione degli investimenti attento ai fattori ESG, coerentemente con la classificazione del Fondo ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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