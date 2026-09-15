Milano 14:19
51.621 -0,02%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
52.421 -0,29%
Londra 14:19
10.666 -0,29%
Francoforte 14:19
25.417 -0,09%

Germania, indice ZEW di settembre migliora meno delle attese a 34,7 punti

Economia, Macroeconomia
Germania, indice ZEW di settembre migliora meno delle attese a 34,7 punti
(Teleborsa) - Migliora meno delle attese l'indice ZEW tedesco a settembre. L'indice anticipatore è infatti salito leggermente a 34,7 punti dai 34,2 punti di agosto.

Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è tuttavia inferiore al consensus che stimava un aumento fino a 39,8 punti.

Migliorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -47,1 punti da -61,1 punti, risultando sopra le attese (-53 punti).

Peggiora invece l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 25,8 punti da 31,4 punti (peggio dei 39,2 del consensus).
Condividi
```