Germania, indice ZEW di settembre migliora meno delle attese a 34,7 punti

(Teleborsa) - Migliora meno delle attese l'indice ZEW tedesco a settembre. L'indice anticipatore è infatti salito leggermente a 34,7 punti dai 34,2 punti di agosto.



Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è tuttavia inferiore al consensus che stimava un aumento fino a 39,8 punti.



Migliorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -47,1 punti da -61,1 punti, risultando sopra le attese (-53 punti).



Peggiora invece l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 25,8 punti da 31,4 punti (peggio dei 39,2 del consensus).

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