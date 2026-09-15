Si riducono le perdite sui listini europei

La seduta

(Teleborsa) - Si riducono le perdite sulle principali borse europee seppur in clima che resta dominato dall'incertezza con i rischi legati al proseguimento della corsa del petrolio e all'inflazione unitamente alle elevate probabilità di una stretta monetaria da parte della Fed.



Riflettori sull'agenda macro: secondo quanto comunicato dall'ISTAT, la dinamica congiunturale dell'export è in parte influenzata da vendite a elevato impatto della cantieristica navale registrate nei mesi di luglio e giugno 2026: al netto di queste, si stima a luglio 2026 un aumento congiunturale del +1,0%. Nei primi sette mesi del 2026, la crescita tendenziale dell'export (+4,6%) è di poco superiore a quella dell'import (+4,3%). L'avanzo commerciale (+32,9 miliardi di euro) è in aumento rispetto ai primi sette mesi del 2025 (+30,6 miliardi).



Oltre i confini italiani, migliora meno delle attese l'indice ZEW tedesco a settembre con l'indice anticipatore salito leggermente a 34,7 punti dai 34,2 punti di agosto e inferiore al consensus che stimava un aumento fino a 39,8 punti.



Peggiora invece l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 25,8 punti da 31,4 punti (peggio dei 39,2 del consensus).



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,154. Lieve calo dell' oro , che scende a 4.274,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,14%.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,40%.



Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte , che passa di mano sulla parità, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,34%, e giornata fiacca per Parigi , che segna un calo dello 0,38%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 51.524 punti, con uno scarto percentuale dello 0,20%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata sotto la parità a 54.039 punti.



Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,43%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,63%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Leonardo , mostrando un incremento dell'1,93%.



Denaro su Tenaris , che registra un rialzo dell'1,69%.



Bilancio decisamente positivo per Fincantieri , che vanta un progresso dell'1,50%.



Piccolo passo in avanti per Buzzi , che mostra un progresso dell'1,09%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit , che prosegue le contrattazioni a -1,67%.



Piccola perdita per BPER Banca , che scambia con un -1,41%.



Tentenna Stellantis , che cede l'1,06%.



Sostanzialmente debole Campari , che registra una flessione dello 0,93%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra (+3,30%), Banco Desio (+2,26%), Revo Insurance (+2,04%) e Moltiply Group (+1,33%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Sesa , che continua la seduta con -2,86%.



GVS scende del 2,86%.



Calo deciso per Webuild , che segna un -2,69%.



Sotto pressione Reply , con un forte ribasso del 2,65%.

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