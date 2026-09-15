Si riducono le perdite sui listini europei
La seduta
(Teleborsa) - Si riducono le perdite sulle principali borse europee seppur in clima che resta dominato dall'incertezza con i rischi legati al proseguimento della corsa del petrolio e all'inflazione unitamente alle elevate probabilità di una stretta monetaria da parte della Fed.
Riflettori sull'agenda macro: secondo quanto comunicato dall'ISTAT, la dinamica congiunturale dell'export è in parte influenzata da vendite a elevato impatto della cantieristica navale registrate nei mesi di luglio e giugno 2026: al netto di queste, si stima a luglio 2026 un aumento congiunturale del +1,0%. Nei primi sette mesi del 2026, la crescita tendenziale dell'export (+4,6%) è di poco superiore a quella dell'import (+4,3%). L'avanzo commerciale (+32,9 miliardi di euro) è in aumento rispetto ai primi sette mesi del 2025 (+30,6 miliardi).
Oltre i confini italiani, migliora meno delle attese l'indice ZEW tedesco a settembre con l'indice anticipatore salito leggermente a 34,7 punti dai 34,2 punti di agosto e inferiore al consensus che stimava un aumento fino a 39,8 punti.
Peggiora invece l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 25,8 punti da 31,4 punti (peggio dei 39,2 del consensus).
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.274,5 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,14%.
Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +86 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,40%.
Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,34%, e giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,38%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 51.524 punti, con uno scarto percentuale dello 0,20%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 54.039 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,43%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,63%).
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell'1,93%.
Denaro su Tenaris, che registra un rialzo dell'1,69%.
Bilancio decisamente positivo per Fincantieri, che vanta un progresso dell'1,50%.
Piccolo passo in avanti per Buzzi, che mostra un progresso dell'1,09%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.
Piccola perdita per BPER Banca, che scambia con un -1,41%.
Tentenna Stellantis, che cede l'1,06%.
Sostanzialmente debole Campari, che registra una flessione dello 0,93%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra (+3,30%), Banco Desio (+2,26%), Revo Insurance (+2,04%) e Moltiply Group (+1,33%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sesa, che continua la seduta con -2,86%.
GVS scende del 2,86%.
Calo deciso per Webuild, che segna un -2,69%.
Sotto pressione Reply, con un forte ribasso del 2,65%.
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