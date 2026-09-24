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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 23/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 23/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/09/2026 è stato pari a 2,93 miliardi di euro, in deciso ribasso (-15,91%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,48 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,29 miliardi.

Su 735 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 380 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 309. Invariate le rimanenti 46 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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