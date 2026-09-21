Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 18/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 18/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 8,86 miliardi di euro, con un incremento del 167,72%, rispetto ai precedenti 3,31 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,35 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,79 miliardi.

Su 723 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 430 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 254 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 39 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
Condividi
```