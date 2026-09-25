Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 24/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 24/09/2026 è stato pari a 2,84 miliardi di euro, in ribasso (-3,02%), rispetto ai precedenti 2,93 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,3 miliardi.



Su 730 titoli trattati in Borsa Italiana, 484 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 205. Invariate le rimanenti 41 azioni.











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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