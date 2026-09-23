Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 22/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,48 miliardi di euro, con un incremento di ben 669,6 milioni, pari al 23,82%, rispetto ai precedenti 2,81 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,36 miliardi.



Su 737 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 309 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 379 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 49 azioni del listino milanese.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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