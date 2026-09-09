Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 610,4 milioni, pari al 27,61%, rispetto ai precedenti 2,21 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,43 miliardi.



A fronte dei 751 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 306 azioni. In lettera invece 390 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 55 stocks.









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