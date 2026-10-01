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Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 5,01 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.067,4 milioni, pari al 70,30% rispetto ai precedenti 2,94 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.

Su 740 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 364 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 340 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 36 azioni del listino milanese.



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