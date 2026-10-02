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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'1/10/2026 è stato pari a 4,11 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,92%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,01 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,43 miliardi.

Tra i 804 titoli trattati, 290 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 480 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 34 titoli.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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