Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 9/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,55 miliardi di euro, con un incremento del 25,84%, rispetto ai precedenti 2,82 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.



Su 724 titoli trattati in Borsa di Milano, 483 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 204. Invariate le rimanenti 37 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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