Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 9/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 9/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,55 miliardi di euro, con un incremento del 25,84%, rispetto ai precedenti 2,82 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.

Su 724 titoli trattati in Borsa di Milano, 483 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 204. Invariate le rimanenti 37 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```