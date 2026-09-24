Eventi e scadenze del 24 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 24/09/2026

Appuntamenti:

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

InnoTrans 2026 - Principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che si tiene ogni due anni a Berlino e riunisce operatori, aziende, istituzioni e stakeholder da tutto il mondo. Rappresenta l'evento di riferimento per il settore ferroviario globale ed è frequentata dai principali esperti dell'industria. Sarà presebte, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG del Gruppo FS) e il ministro Matteo Salvini (da martedì 22/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

Bricoday 2026 - Fiera Milano Rho - 18ª edizione dell'evento B2B leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, tecnico e giardino con una forte attenzione al digitale e all'AI. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, su una superficie di 25.000 mq. Il filo conduttore dell'evento 2026 sarà sintetizzato nel claim "Connect. Trade. Grow" (da mercoledì 23/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

BCE - Bollettino economico

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026 - La Banca d'Italia partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea per favorire il dialogo tra ricerca scientifica e cittadinanza sui temi del futuro del pianeta

Women Economic Forum Europe 2026 - "Women Leaders Empowering Europe" - Castello di Tabiano, Parma - Prima edizione del Forum che riunirà istituzioni europee e internazionali, esponenti della finanza e delle imprese per discutere di finanza responsabile, investimenti, innovazione, sicurezza, con particolare attenzione alla "SheRecovery" e alle partnership per la ricostruzione economica dell'Ucraina. Interverranno, tra gli altri, Harbeen Arora Rai, Presidente e fondatrice del Women Economic Forum (WEF), Simona Lo Sinno, CFO di Crédit Agricole Italia, Laura Piovesan, Director General e Projects Directorate dell'European Investment Banking e Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022 e attivista per i diritti umani (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Vertice Trump - Xi Jinping - Washington - Secondo incontro dell'anno tra il Presidente americano, Donald Trump e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping

UE - Consiglio "Competitività" - I ministri del Mercato interno e dell'industria terranno dibattiti sul regolamento sui chip 2.0 e sulla revisione degli orientamenti sul controllo delle concentrazioni. Saranno informati in merito alle attuali proposte legislative (regolamento sull'accelerazione industriale, 28º regime e Fondo europeo per la competitività)

Abilmente Autunno - Fiera di Roma - "Abilmente Roma" sarà il primo dei quattro appuntamenti (seguono Vicenza, Milano e Torino) nel calendario della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG). Parteciperanno appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età in un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali (da giovedì 24/09/2026 a domenica 27/09/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di agosto

09:30 - 5° Congresso Annuale Fondazione PACTA - Istituto Centrale per la Grafica di Roma, Palazzo Poli - Il congresso della Fondazione PACTA – Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, è un appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, industria e stakeholder sulle prospettive di sviluppo e decarbonizzazione del trasporto aereo italiano. Nel corso dell'evento sarà inoltre presentato il nuovo Rapporto di TEHA Group, "Il trasporto aereo in Italia tra crescita e decarbonizzazione: il valore per il sistema-Paese"

10:00 - Giornate del Mezzogiorno - Bari, Fiera del Levante - "L'intelligenza che cambia", focus sull'Intelligenza Artificiale e sul suo impatto su competenze, innovazione e competitività del sistema Italia. Salutiistituzionali di Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera de Levante, Vito Leccese sindaco di Bari, Vincenzo Cesareo, presidente Unioncamere Puglia

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Torino, Teatro Regio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia "Terra Madre e salone del Gusto"

15:00 - Presentazione Macfrut 2027 - Nell'ambito di Terra Madre - Salone del Gusto a Torino, presso lo Spazio istituzionale della Regione Piemonte (Piazzetta Reale), sarà presentata la 44ª edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà a Rimini Expo Centre, dal 20 al 22 aprile 2027. Interverranno, tra gli altri, Lorenzo Galanti, Direttore Generale Agenzia ICE e Patrizio Neri, Presidente Cesena Fiera/Macfrut

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Blackberry - Risultati di periodo

Brioschi - CDA: Relazione Semestrale

Digital Bros - CDA: Bilancio

Dotstay - CDA: Relazione Semestrale

E-Novia - CDA: Relazione Semestrale

Elsa Solutions - CDA: Relazione Semestrale

Eviso - CDA: Relazione Semestrale

Giglio.Com - CDA: Relazione Semestrale

Gismondi 1754 - CDA: Relazione Semestrale

Hennes & Mauritz - Risultati di periodo: Risultati dei primi nove mesi (1° dicembre 2025 - 31 agosto 2026)

Impianti - CDA: Relazione Semestrale

Intred - CDA: Relazione Semestrale

Porto Aviation Group - CDA: Relazione Semestrale

Powersoft - CDA: Relazione Semestrale

Ratti - CDA: Relazione Semestrale

Res - CDA: Relazione Semestrale

Rino Petino - CDA: Relazione Semestrale

Siav - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Sicily By Car - CDA: Relazione Semestrale

Softlab - CDA: Relazione Semestrale

Xenia Hotellerie Solution - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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