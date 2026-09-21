Eventi e scadenze: settimana del 21 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 21/09/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito

Attività di Governo - Ministro Urso in Veneto - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita il campus industriale Riello di Legnago (VR) alle ore 14.00 - alle ore 16.00 inaugura la nuova linea produttiva dello stabilimento Fresenius Kabi Italia, alla presenza dei dipendenti della multinazionale. Isola della Scala (VR). Alle ore alle 18.45 interviene al convegno ECR dal titolo "Industrial Accelerator Acted economia europea: territori e filiere a confronto" a Verona, Camera di Commercio

Vertice dei partner per il multilateralismo - In vista della settimana ad alto livello dell'ONU, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ospiterà, insieme al Canada e al Kenya, il vertice dei partner per il multilateralismo, il diritto internazionale, la pace e la prosperità (vertice P4M), che riunisce un gruppo diversificato di paesi di diverse regioni con l'obiettivo di rafforzare il sistema multilaterale e promuovere la pace e la prosperità inclusiva favorendo un dibattito al più alto livello politico

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

G7 - Riunione informale dei Ministri degli Esteri - New York - Incontro informale dei ministri degli Esteri del G7 a margine dell'81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite

10:00 - Presentazione della nuova 'Carta dedicata a te' 2026 - Sala Cavour del MASAF - Conferenza stampa per illustrare fondi e modalità della 'Carta dedicata a te' 2026, con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida

10:00 - Universalismo e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale - Varese, Università degli Studi dell'Insubria - Incontro dedicato al futuro del modello universalistico del SSN, con la presentazione dei dati del nuovo rapporto "Sussidiarietà e… salute" della Fondazione per la Sussidiarietà, dedicato ad accesso alle cure, presa in carico, liste d’attesa e prevenzione nelle diverse regioni. Interviene il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

10:00 - Assemblea Pubblica ANIE 2026 - "Quale crescita dopo il PNRR?" - Auditorium Via Monte Rosa 91, Milano - L'Assemblea sarà dedicata al tema della crescita dopo il PNRR, con una riflessione su come trasformare la stagione importante di investimenti pubblici in un percorso stabile e duraturo di sviluppo. L'incontro coinvolgerà istituzioni, mondo economico e industriale ed esperti di scenario. Tra gli interventi, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria - in collegamento), Vincenzo de Martino (Presidente Federazione ANIE), Benedetta Brioschi (Partner TEHA Group), il ministro Urso (in collegamento) e Ignazio La Russa (Presidente Senato)

10:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Bologna, Europauditorium - Palazzo dei Congressi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di inaugurazione di Cersaie 2026, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. A seguire, alle ore 11.00, interviene convegno dal titolo "Energia sostenibile per la competitività"

11:15 - AIFI-PwC - "Il mercato italiano del private equity e venture capital" - Conferenza stampa online di AIFI e PwC durante la quale verranno presentati i dati del I semestre 2026 private equity e venture capital. Interverranno, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI) e Francesco Giordano (Partner PwC)

16:00 - Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2026 - Milano, Galleria Deloitte - Evento organizzato da Deloitte per presentare i risultati della Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2026, uno studio che analizza il punto di vista degli investitori internazionali su mercato M&A, andamento dei ricavi del settore, impatto di dazi e geopolitica, consumi, redditività delle aziende, segmenti più attrattivi e strategie futuredegli investitori

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Amatrice - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026/2027 presso l'Istituto Omnicomprensivo "Sergio Marchionne", in occasione del decimo anniversario del terremoto

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività (da lunedì 21/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

I.Co.P - CDA: Relazione Semestrale

Rt&L - CDA: Relazione Semestrale

Unicredit - Assemblea: Assemblea straordinaria in unica convocazione - ore 10:00

Yakkyo - CDA: Relazione Semestrale



Martedì 22/09/2026

Appuntamenti:

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Attività di Governo - Ministro Urso in Veneto - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle ore 11.30 interviene alla cerimonia di apertura della 50ª edizione di Marmomac a Veronafiere e alle ore 13.00 sempre a Veronafiere, partecipa alla cerimonia filatelica per lo svelamento del francobollo "Stone Verona District"

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

SSEC - Storage & Solar Expo Conference - Quartiere Fieristico di Vicenza - Nuova manifestazione B2B organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, interamente dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico. Parteciperanno i principali stakeholder della filiera - istituzioni, associazioni di categoria, produttori e distributori - per fare il punto su normativa, mercato e nuovi modelli di business con un focus dedicato anche al fotovoltaico negli edifici e alla riqualificazione energetica (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

WeSec - Il Salone della Sicurezza 2026 - Allianz MiCo di Milano - Prima edizione dell'appuntamento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi dedicato alle principali sfide della sicurezza, dalla cybersecurity alla protezione dei dati e dei pagamenti, dall’intelligenza artificiale alla resilienza delle infrastrutture critiche. Riunirà istituzioni, settore finanziario, imprese e mondo tecnologico per confrontarsi su rischi, strategie e soluzioni per rafforzare la sicurezza del sistema economico. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM, Roberto Parazzini, CEO di Deutsche Bank Italy, Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, Marcello Sala, Presidente di NEXI e Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri discuteranno del prossimo quadro finanziario pluriennale UE 2028-2034 e avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di ottobre. All’ordine del giorno anche la programmazione legislativa dell'UE per il 2027 e il dialogo annuale sullo Stato di diritto nell'UE e nei Paesi candidati

10:00 - "Il governo dei rischi dell’innovazione" - Politecnico di Milano - Con la conferenza Cineas presenterà i risultati della XIII edizione dell'Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, un'indagine realizzata annualmente dal Consorzio. L'edizione 2026 è dedicata ai rischi emergenti legati alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale

10:00 - Giornate del Mezzogiorno - Bari, Fiera del Levante - "Crisi globale e nuove opportunità", analisi degli effetti delle crisi geopolitiche su commerci e traffici nel Mediterraneo, con un confronto sul nuovo ordine mondiale, tra instabilità, leadership, competitività e prospettive di rilancio. Saluti istituzionali di Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

10:00 - Istat - Conti economici nazionali - (Anno 2025)

10:00 - Robeco - "Expected Returns 2027-2031: La grande riconfigurazione" - Webinar di Robeco in occasione della pubblicazione della 16ª edizione del suo Expected Returns 2027-2031: La grande riconfigurazione. Il documento fornisce preziose indicazioni su ciò che gli investitori possono aspettarsi nei prossimi cinque anni per tutte le principali asset class, insieme alle previsioni macroeconomiche, con Peter van der Welle, Multi Asset Strategist di Robeco, e Laurens Swinkels, Head of Solutions Research

10:00 - Euronext Italia 2026 "L'Italia con 1000 quotate" - Roma, Camera dei Deputati - Evento di Euronext al quale partecipano, tra gli altri, Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana, Euronext), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana), Stéphane Boujnah (CEO e Presidente del Managing Board, Euronext), Luca Filippa (Direttore Generale, CONSOB), Marco Osnato (Presidente Commissione Finanze, Camera dei Deputati) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato)

10:30 - Gruppo Uvet - Presentazione dati 2025 - Milano, Sala Ginevra dell'Hotel Berna - Conferenza stampa di presentazione dei dati e dei risultati 2025 del Gruppo Uvet, con Luca Patanè, Presidente del Gruppo. Nel corso della conferenza stampa verrà fatto anche un punto sui numeri relativi al 2026

11:00 - INAIL - Relazione annuale 2025 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati - Il presidente Fabrizio D'Ascenzo illustra i dati sull'andamento di infortuni e malattie professionali, i principali risultati ottenuti sui fronti dell'assicurazione, della prevenzione e della ricerca, e le priorità per affrontare le sfide del futuro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Saranno presenti il direttore generale, Marcello Fiori, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone e altre autorità

11:00 - ASI e ADR - Inaugurazione del Progetto Move&Fly - Terminal 1 Aeroporto di Fiumicino - Evento di inaugurazione del Progetto Move&Fly, promosso da Aeroporti di Roma e ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dedicato alla promozione dello sport e del benessere per i passeggeri all'interno dello scalo

11:00 - Snam - Presentazione report Polaris - Snam The Energy House, Milano - Presentazione dell'osservatorio Polaris. Interverranno Alessandro Noce (Dir. Gen. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Agostino Scornajenchi (CEO Snam), Claudio Farina (Chief Strategic Studies & Innovation Snam), Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi dell'Istituto Bruno Leoni) e Federica Minozzi (CEO di Iris Ceramica)

11:00 - ART - Relazione annuale 2026 - Sala Koch, Senato della Repubblica - Conferenza Stampa per la presentazione della tredicesima Relazione annuale al Parlamento, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per illustrare l'attività svolta nell'ultimo anno. Illustra il Presidente dell'Autorità, Nicola Zaccheo

14:30 - Evoluzione demografica e sistema pensionistico in Italia secondo il XXV Rapporto annuale INPS - Il Campus LUISS di Viale Romania ospita un evento dedicato alla evoluzione della struttura sociale del nostro Paese e alla sostenibilità del sistema pensionistico alla luce dei dati del XXV Rapporto annuale INPS. Interventi introduttivi di Paolo Boccardelli e del Presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Seguirà una tavola rotonda dedicata all'analisi delle attuali dinamiche economiche e demografiche. Le conclusioni saranno affidate a Valeria Vittimberga, Direttrice Generale dell'INPS

15:00 - ENEA - "Technology Transfer: creare Valore tra Ricerca ed Industria" - Camera dei Deputati - Evento organizzato da ENEA, durante il quale si confronteranno esponenti del sistema industriale nazionale, della ricerca e delle istituzioni, su trasferimento tecnologico e innovazione come leva per la competitività del sistema produttivo nazionale e crescita economica. Interverranno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Giovanni Gorno Tempini (Presidente Cassa Depositi e Prestiti), Emanuele Levi (AD, CDP Venture Capital) e per ENEA la Presidente Francesca Mariotti e il Direttore del Trasferimento Tecnologico Alessandro Coppola

18:30 - TESYA - "Innovazione, Industria e Competitività in azione" - Corso Vittorio Emanuele II, 154 (sede Rud Pedersen), Roma - L'incontro approfondirà i cambiamenti del panorama industriale e il loro impatto sulla competitività del sistema produttivo italiano, con focus su innovazione tecnologica, politiche economiche, investimenti e crescita sostenibile. Saranno inoltre presentati il piano industriale del Gruppo TESYA e le principali novità normative. Interverranno Lino Tedeschi, Presidente Esecutivo del Gruppo TESYA, e Pierre-Nicola Fovini, CEO del Gruppo TESYA

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività (da lunedì 21/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Dhh - CDA: Relazione Semestrale

Giunti Psychometrics Holding - CDA: Relazione Semestrale

Giunti Psychometrics Holding - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

I.M.D. International Medical Devices - CDA: Relazione Semestrale

Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale

Italian Wine Brands - CDA: Relazione Semestrale

Ubaldi Costruzioni - CDA: Relazione Semestrale



Mercoledì 23/09/2026

Appuntamenti:

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

WeSec - Il Salone della Sicurezza 2026 - Allianz MiCo di Milano - Prima edizione dell'appuntamento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi dedicato alle principali sfide della sicurezza, dalla cybersecurity alla protezione dei dati e dei pagamenti, dall’intelligenza artificiale alla resilienza delle infrastrutture critiche. Riunirà istituzioni, settore finanziario, imprese e mondo tecnologico per confrontarsi su rischi, strategie e soluzioni per rafforzare la sicurezza del sistema economico. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM, Roberto Parazzini, CEO di Deutsche Bank Italy, Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, Marcello Sala, Presidente di NEXI e Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

SSEC - Storage & Solar Expo Conference - Quartiere Fieristico di Vicenza - Nuova manifestazione B2B organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, interamente dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico. Parteciperanno i principali stakeholder della filiera - istituzioni, associazioni di categoria, produttori e distributori - per fare il punto su normativa, mercato e nuovi modelli di business con un focus dedicato anche al fotovoltaico negli edifici e alla riqualificazione energetica (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Bricoday 2026 - Fiera Milano Rho - 18ª edizione dell'evento B2B leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, tecnico e giardino con una forte attenzione al digitale e all'AI. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, su una superficie di 25.000 mq. Il filo conduttore dell'evento 2026 sarà sintetizzato nel claim "Connect. Trade. Grow" (da mercoledì 23/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

11:15 - ASSOBIBE - "Investire nella crescita: perchè superare la Sugar tax e nuove tasse" - Roma, Palazzo Firenze - L'evento vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo economico a confronto sugli effetti della Sugar tax, a ridosso dell'avvio della sessione di Bilancio. Momento di dialogo sugli effetti di misure che bloccano la crescita e sulle opportunità derivanti dal loro superamento

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati

17:00 - La Composizione Negoziata alla prova del diritto internazionale - Via Fontana 1, Milano - L'evento, organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano, rientra nell'ambito delle iniziative sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e si propone di analizzare le problematiche che la composizione negoziata affronta nel contesto transfrontaliero. Interverranno l'avv. Filippo Ghignone, avvocato in Bologna, dottore di ricerca in Diritto della Crisi d’Impresa e l'avv. Andrea Angelo Terraneo, Cultore della Materia di Diritto della Crisi d'Impresa Università Bicocca

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla presentazione dell'Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro

17:00 - "L'eredità di Aldo Moro nella storia della Repubblica" - Sala della Regina di Montecitorio - Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, viene presentata l'Edizione nazionale delle Opere di Aldo Moro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduzione e relazioni di Renato Moro, Presidente dell'Edizione nazionale delle Opere di Aldo Moro, Francesca Tomasi, Università di Bologna

18:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività (da lunedì 21/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Aziende:

Creactives Group - CDA: Bilancio

Directa Sim - Appuntamento: Conference call per illustrare i risultati del primo semestre 2026 - CDA: Relazione Semestrale

Entera - CDA: Relazione Semestrale

Friends - CDA: Relazione Semestrale

General Mills - Risultati di periodo

Industrie Chimiche Forestali - CDA: Relazione Semestrale

Lindbergh - CDA: Relazione Semestrale

Olidata - CDA: Relazione Semestrale

OPS Italia - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 in seconda convocazione

OVS - CDA: Relazione Semestrale

Philogen - CDA: Relazione Semestrale

Valtecne - CDA: Relazione Semestrale



Giovedì 24/09/2026

Appuntamenti:

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Bricoday 2026 - Fiera Milano Rho - 18ª edizione dell'evento B2B leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, tecnico e giardino con una forte attenzione al digitale e all'AI. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, su una superficie di 25.000 mq. Il filo conduttore dell'evento 2026 sarà sintetizzato nel claim "Connect. Trade. Grow" (da mercoledì 23/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

UE - Consiglio "Competitività" - I ministri del Mercato interno e dell'industria terranno dibattiti sul regolamento sui chip 2.0 e sulla revisione degli orientamenti sul controllo delle concentrazioni. Saranno informati in merito alle attuali proposte legislative (regolamento sull'accelerazione industriale, 28º regime e Fondo europeo per la competitività)

BCE - Bollettino economico

Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026 - La Banca d'Italia partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2026, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea per favorire il dialogo tra ricerca scientifica e cittadinanza sui temi del futuro del pianeta

Abilmente Autunno - Fiera di Roma - "Abilmente Roma" sarà il primo dei quattro appuntamenti (seguono Vicenza, Milano e Torino) nel calendario della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG). Parteciperanno appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età in un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali (da giovedì 24/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Vertice Trump - Xi Jinping - Washington - Secondo incontro dell'anno tra il Presidente americano, Donald Trump e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping

Women Economic Forum Europe 2026 - "Women Leaders Empowering Europe" - Castello di Tabiano, Parma - Prima edizione del Forum che riunirà istituzioni europee e internazionali, esponenti della finanza e delle imprese per discutere di finanza responsabile, investimenti, innovazione, sicurezza, con particolare attenzione alla "SheRecovery" e alle partnership per la ricostruzione economica dell'Ucraina. Interverranno, tra gli altri, Harbeen Arora Rai, Presidente e fondatrice del Women Economic Forum (WEF), Simona Lo Sinno, CFO di Crédit Agricole Italia, Laura Piovesan, Director General e Projects Directorate dell'European Investment Banking e Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022 e attivista per i diritti umani (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di agosto

09:30 - 5° Congresso Annuale Fondazione PACTA - Istituto Centrale per la Grafica di Roma, Palazzo Poli - Il congresso della Fondazione PACTA – Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, è un appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, industria e stakeholder sulle prospettive di sviluppo e decarbonizzazione del trasporto aereo italiano. Nel corso dell'evento sarà inoltre presentato il nuovo Rapporto di TEHA Group, "Il trasporto aereo in Italia tra crescita e decarbonizzazione: il valore per il sistema-Paese"

10:00 - Giornate del Mezzogiorno - Bari, Fiera del Levante - "L'intelligenza che cambia", focus sull'Intelligenza Artificiale e sul suo impatto su competenze, innovazione e competitività del sistema Italia. Salutiistituzionali di Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera de Levante, Vito Leccese sindaco di Bari, Vincenzo Cesareo, presidente Unioncamere Puglia

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Torino, Teatro Regio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia "Terra Madre e salone del Gusto"

15:00 - Presentazione Macfrut 2027 - Nell'ambito di Terra Madre - Salone del Gusto a Torino, presso lo Spazio istituzionale della Regione Piemonte (Piazzetta Reale), sarà presentata la 44ª edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell'ortofrutta che si svolgerà a Rimini Expo Centre, dal 20 al 22 aprile 2027. Interverranno, tra gli altri, Lorenzo Galanti, Direttore Generale Agenzia ICE e Patrizio Neri, Presidente Cesena Fiera/Macfrut

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Blackberry - Risultati di periodo

Brioschi - CDA: Relazione Semestrale

Digital Bros - CDA: Bilancio

Dotstay - CDA: Relazione Semestrale

E-Novia - CDA: Relazione Semestrale

Elsa Solutions - CDA: Relazione Semestrale

Eviso - CDA: Relazione Semestrale

Giglio.Com - CDA: Relazione Semestrale

Gismondi 1754 - CDA: Relazione Semestrale

Hennes & Mauritz - Risultati di periodo: Risultati dei primi nove mesi (1° dicembre 2025 - 31 agosto 2026)

Impianti - CDA: Relazione Semestrale

Intred - CDA: Relazione Semestrale

Porto Aviation Group - CDA: Relazione Semestrale

Powersoft - CDA: Relazione Semestrale

Ratti - CDA: Relazione Semestrale

Res - CDA: Relazione Semestrale

Rino Petino - CDA: Relazione Semestrale

Siav - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Sicily By Car - CDA: Relazione Semestrale

Softlab - CDA: Relazione Semestrale

Xenia Hotellerie Solution - CDA: Relazione Semestrale



Venerdì 25/09/2026

Appuntamenti:

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Abilmente Autunno - Fiera di Roma - "Abilmente Roma" sarà il primo dei quattro appuntamenti (seguono Vicenza, Milano e Torino) nel calendario della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG). Parteciperanno appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età in un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali (da giovedì 24/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Women Economic Forum Europe 2026 - "Women Leaders Empowering Europe" - Castello di Tabiano, Parma - Prima edizione del Forum che riunirà istituzioni europee e internazionali, esponenti della finanza e delle imprese per discutere di finanza responsabile, investimenti, innovazione, sicurezza, con particolare attenzione alla "SheRecovery" e alle partnership per la ricostruzione economica dell'Ucraina. Interverranno, tra gli altri, Harbeen Arora Rai, Presidente e fondatrice del Women Economic Forum (WEF), Simona Lo Sinno, CFO di Crédit Agricole Italia, Laura Piovesan, Director General e Projects Directorate dell'European Investment Banking e Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022 e attivista per i diritti umani (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

Rating sovrano - Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

15:00 - GSE e Banco BPM - "Nuova energia per il futuro. Più valore per il Paese" - Sala delle Colonne di Banco BPM, Milano - Evento promosso da GSE e Banco BPM al quale interverranno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM, Vinicio Mosè Vigilante, AD del GSE e Aurelio Regina, Vice presidente Confindustria per l'Energia

Borsa:

Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività (da giovedì 24/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Allcore - CDA: Relazione Semestrale

Bastogi - CDA: Relazione Semestrale

Bestbe Holding - CDA: Relazione Semestrale

Cloudia Research - CDA: Relazione Semestrale

Cloudia Research - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2026, sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione

Danieli - CDA: Relazione Semestrale

Ecomembrane - CDA: Relazione Semestrale

Esautomotion - CDA: Relazione Semestrale

Fope - CDA: Relazione Semestrale

Ilpra - CDA: Relazione Semestrale

Maps - CDA: Relazione Semestrale

Mit Sim - CDA: Relazione Semestrale

Pasquarelli Auto - CDA: Relazione Semestrale

Predict - CDA: Relazione Semestrale

Sbe-Varvit - CDA: Relazione Semestrale

Siav - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati

Smart Capital - CDA: Relazione Semestrale

Svas Biosana - CDA: Relazione Semestrale

Vinext - CDA: Relazione Semestrale



Sabato 26/09/2026

Appuntamenti:

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Abilmente Autunno - Fiera di Roma - "Abilmente Roma" sarà il primo dei quattro appuntamenti (seguono Vicenza, Milano e Torino) nel calendario della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG). Parteciperanno appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età in un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali (da giovedì 24/09/2026 a domenica 27/09/2026)



(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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