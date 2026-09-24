ICOP, accordo non vincolante per l’acquisizione del 51% di Ediltunnel

(Teleborsa) - ICOP comunica di aver sottoscritto con gli azionisti di Ediltunnel un accordo non vincolante finalizzato all’acquisizione del 51% del capitale sociale della società.



L’operazione, spiega una nota, si inserisce nella strategia delineata dal Piano Industriale 2026–2029 di ICOP e prevede l’integrazione di competenze e servizi complementari nelle tecnologie trenchless, con l’obiettivo di ampliare l’offerta del Gruppo ICOP e accrescere la capacità operativa a supporto della crescita internazionale.



Costituita nel 1996 dal fondatore Rocco Ricchiuto, Ediltunnel nasce nel settore delle costruzioni idrauliche e si specializza successivamente nelle lavorazioni del sottosuolo e nelle perforazioni orizzontali no-dig. La società opera nel microtunneling, nelle trivellazioni orizzontali controllate (TOC/HDD) e nell’auger boring, anche per conto di primari general contractor internazionali.



Ediltunnel ha sede a Lecce, occupa oggi circa 70 persone e dispone di uffici tecnici, un parco di mezzi specialistici e un’officina interna. La capacità di progettare e costruire attrezzature dedicate, curarne la manutenzione e sviluppare soluzioni in funzione delle condizioni di cantiere costituisce un elemento qualificante della sua organizzazione industriale.



L’ingresso di Ediltunnel apporterà al Gruppo competenze tecniche e capacità esecutive che consentiranno di offrire ai clienti una gamma più ampia di lavorazioni trenchless ad alto valore aggiunto. ICOP contribuirà allo sviluppo di Ediltunnel con la propria esperienza ingegneristica, le strutture operative e commerciali internazionali e le risorse finanziarie e organizzative necessarie a sostenerne la crescita.



L’obiettivo condiviso sarà accelerare la crescita di Ediltunnel sui mercati esteri e rafforzare la capacità del Gruppo ICOP di rispondere alle opportunità legate agli investimenti nelle infrastrutture energetiche, idriche e di pubblica utilità.



Le ulteriori risorse operative contribuiranno inoltre allo sviluppo del microtunneling, per il quale il Piano Industriale prevede il rafforzamento del posizionamento europeo e l’ingresso negli Stati Uniti attraverso l’esportazione del know-how e della tecnologia di ICOP. L’operazione è coerente con il ruolo del Gruppo quale piattaforma di aggregazione di imprese specialistiche dell’underground engineering, fondata sulla complementarità industriale e sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali.



Secondo i termini previsti dall’accordo, al perfezionamento dell’operazione la famiglia Ricchiuto conserverà il 49% del capitale di Ediltunnel, continuando a partecipare allo sviluppo del progetto industriale e alla creazione di valore nel lungo periodo.



Elisabetta Ricchiuto proseguirà nel ruolo di Amministratore Delegato, assicurando continuità alla gestione e guidando la società nella successiva fase di crescita. Ediltunnel conserverà la propria identità e il proprio marchio.



Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP, ha dichiarato: "Abbiamo grande stima per la famiglia Ricchiuto e per quanto Ediltunnel ha saputo costruire nel tempo. La visione imprenditoriale del fondatore Rocco Ricchiuto e il lavoro delle persone che hanno contribuito allo sviluppo della società hanno dato vita a un’eccellenza tecnica e operativa che porterà un contributo importante al nostro Gruppo. L’accordo nasce da una scelta industriale condivisa. Le competenze e le capacità realizzative di Ediltunnel, insieme all’esperienza e alla presenza internazionale di ICOP, ci permetteranno di ampliare l’offerta trenchless e affrontare nuove opportunità. Con la famiglia Ricchiuto alla guida della società, lavoreremo per realizzare questo percorso di crescita, valorizzando quanto entrambe le imprese sapranno apportare".



Elisabetta Ricchiuto, Amministratore Unico di Ediltunnel, ha dichiarato: "Siamo entusiasti del progetto d’impresa al quale siamo stati chiamati a partecipare. Il trenchless è il nostro mestiere, la nostra tradizione e il nostro futuro, e ICOP, con le sue Persone, è sempre stata meritevole di profonda stima e riconoscimento. Non avremmo potuto ambire a una partnership migliore. Noi soci e famiglia Ricchiuto siamo fiduciosi e determinati ad affrontare questa nuova fase con entusiasmo, responsabilità e spirito di squadra, consapevoli

del valore delle nostre radici e, al tempo stesso, delle grandi opportunità che abbiamo davanti. Metteremo a disposizione competenze, esperienza e passione, con l’obiettivo di continuare a crescere insieme, consolidando quanto costruito fino a oggi e guardando con ambizione alle sfide del futuro”.



Nel 2025, Ediltunnel ha registrato un valore della produzione di €17,1 milioni, un EBITDA di €7,3 milioni e un utile netto di €4,4 milioni. Nel primo semestre 2026 il valore della produzione è stato pari a circa €12,0 milioni.



L’accordo non vincolante prevede una valorizzazione indicativa di Ediltunnel basata su un Enterprise Value (debt free, cash free) pari a 6,5x l’EBITDA rettificato 2025, che sarà oggetto di verifica nell’ambito della due diligence. Inoltre è prevista la concessione di opzioni put e call reciproche per l’acquisto dell’ulteriore 49%.



Nell’ambito dell’accordo non vincolante i Venditori hanno concesso un’esclusiva in favore di ICOP. L’accordo ha natura preliminare e non vincolante. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, all’esito soddisfacente della due diligence, alla negoziazione e sottoscrizione degli accordi definitivi, alle necessarie approvazioni societarie e, ove applicabili, alle autorizzazioni previste dalla normativa. Sebbene le tempistiche possano subire delle modifiche in considerazione di quanto sopra evidenziato, il signing è previsto entro la fine dell’anno.



La comunicazione da parte di ICOP della sottoscrizione dell’accordo non vincolante avviene nel contesto dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria in corso sulle azioni di Trevi – Finanziaria Industriale, di cui al documento di offerta e pubblicato da ICOP in data 1° settembre 2026.

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