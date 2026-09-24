L'Oréal, collocato bond in tre tranche per complessivi 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'Oréal , colosso francese della cosmetica, ha collocato bond per un importo nominale complessivo di 2 miliardi di euro. L'emissione si articola in tre tranche: un'obbligazione a tasso variabile a 2 anni da 850 milioni di euro, con cedola pari all'Euribor a 3 mesi + 27 punti base su base annua; un'obbligazione a tasso fisso a 3 anni da 500 milioni di euro, con cedola del 3,75% su base annua; un'obbligazione a tasso fisso a 7 anni da 650 milioni di euro, con cedola del 4,00% su base annua.



I proventi netti dell'emissione saranno destinati a finalità aziendali generali. Il bond sarà ammesso alla negoziazione su Euronext Paris a partire dalla data di regolamento, prevista per il 30 settembre 2026.

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