Mediobanca completa il collocamento della tranche senior di Quarzo: raccolti 650 milioni

(Teleborsa) - Mediobanca ha completato il collocamento della tranche senior di Quarzo, la cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass. L'emissione ha raggiunto un ammontare di 650 milioni di euro, al di sopra del target iniziale, confermando il forte interesse degli investitori.



La tranche senior è stata collocata a uno spread di 73 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi, nonostante un mercato primario ABS interessato da un alto numero di transazioni. Il pricing ai livelli migliori tra gli operatori di credito al consumo italiani, conferma la qualità del credito sottostante, la solidità delle performance del portafoglio Compass e il consolidato rapporto con la comunità degli investitori.



L’operazione, si legge in una nota, rappresenta la seconda cartolarizzazione Quarzo collocata sul mercato nel 2026. Per la prima volta dall’avvio del programma, Mediobanca completa due operazioni pubbliche nello stesso anno, raccogliendo complessivamente 1,5 miliardi.



Il risultato riflette la capacità della Banca di accedere con continuità ed efficienza ai mercati dei capitali, grazie alla consolidata presenza presso gli investitori internazionali e all’efficace attività di strutturazione.





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