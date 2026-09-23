Eventi e scadenze del 23 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 23/09/2026

Appuntamenti:

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

SSEC - Storage & Solar Expo Conference - Quartiere Fieristico di Vicenza - Nuova manifestazione B2B organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, interamente dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico. Parteciperanno i principali stakeholder della filiera - istituzioni, associazioni di categoria, produttori e distributori - per fare il punto su normativa, mercato e nuovi modelli di business con un focus dedicato anche al fotovoltaico negli edifici e alla riqualificazione energetica (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

InnoTrans 2026 - Principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che si tiene ogni due anni a Berlino e riunisce operatori, aziende, istituzioni e stakeholder da tutto il mondo. Rappresenta l'evento di riferimento per il settore ferroviario globale ed è frequentata dai principali esperti dell'industria. Sarà presebte, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG del Gruppo FS) e il ministro Matteo Salvini (da martedì 22/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

WeSec - Il Salone della Sicurezza 2026 - Allianz MiCo di Milano - Prima edizione dell'appuntamento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi dedicato alle principali sfide della sicurezza, dalla cybersecurity alla protezione dei dati e dei pagamenti, dall’intelligenza artificiale alla resilienza delle infrastrutture critiche. Riunirà istituzioni, settore finanziario, imprese e mondo tecnologico per confrontarsi su rischi, strategie e soluzioni per rafforzare la sicurezza del sistema economico. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM, Roberto Parazzini, CEO di Deutsche Bank Italy, Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, Marcello Sala, Presidente di NEXI e Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Bricoday 2026 - Fiera Milano Rho - 18ª edizione dell'evento B2B leader per il settore bricolage, fai-da-te, casa, tecnico e giardino con una forte attenzione al digitale e all'AI. Questa edizione si presenta come la più ricca e completa di sempre, su una superficie di 25.000 mq. Il filo conduttore dell'evento 2026 sarà sintetizzato nel claim "Connect. Trade. Grow" (da mercoledì 23/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

11:15 - ASSOBIBE - "Investire nella crescita: perchè superare la Sugar tax e nuove tasse" - Roma, Palazzo Firenze - L'evento vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo economico a confronto sugli effetti della Sugar tax, a ridosso dell'avvio della sessione di Bilancio. Momento di dialogo sugli effetti di misure che bloccano la crescita e sulle opportunità derivanti dal loro superamento

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla presentazione dell'Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro

17:00 - "L'eredità di Aldo Moro nella storia della Repubblica" - Sala della Regina di Montecitorio - Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, viene presentata l'Edizione nazionale delle Opere di Aldo Moro. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduzione e relazioni di Renato Moro, Presidente dell'Edizione nazionale delle Opere di Aldo Moro, Francesca Tomasi, Università di Bologna

17:00 - La Composizione Negoziata alla prova del diritto internazionale - Via Fontana 1, Milano - L'evento, organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano, rientra nell'ambito delle iniziative sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e si propone di analizzare le problematiche che la composizione negoziata affronta nel contesto transfrontaliero. Interverranno l'avv. Filippo Ghignone, avvocato in Bologna, dottore di ricerca in Diritto della Crisi d’Impresa e l'avv. Andrea Angelo Terraneo, Cultore della Materia di Diritto della Crisi d'Impresa Università Bicocca

18:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Mantovano - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività (da lunedì 21/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Aziende:

Creactives Group - CDA: Bilancio

Directa Sim - Appuntamento: Conference call per illustrare i risultati del primo semestre 2026 - CDA: Relazione Semestrale

Entera - CDA: Relazione Semestrale

Friends - CDA: Relazione Semestrale

General Mills - Risultati di periodo

Industrie Chimiche Forestali - CDA: Relazione Semestrale

Lindbergh - CDA: Relazione Semestrale

Olidata - CDA: Relazione Semestrale

OPS Italia - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 in seconda convocazione

OVS - CDA: Relazione Semestrale

Philogen - CDA: Relazione Semestrale

Valtecne - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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