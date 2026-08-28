Vicenzaoro si conferma hub di conoscenza per il gioiello, le gemme, gli orologi

Dal 4 all'8 settembre torna il Salone organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Vicenza

(Teleborsa) - Vicenzaoro, il Salone internazionale dell'oro e del gioiello organizzato da Italian Exhibition Group , torna dal 4 all'8 settembre alla Fiera di Vicenza con moltissime novità. Con un articolato programma educational sviluppato insieme a istituzioni, associazioni di categoria, imprese ed esperti internazionali, il salone si conferma punto di riferimento per gli operatori di tutta la filiera: dal design ai trend di consumo, alle analisi economiche dei mercati, sino alle tecnologie. Cinque giorni dedicati alle trasformazioni che ridefiniscono il settore, nella produzione e nella distribuzione.



"Il valore di Vicenzaoro risiede nella capacità di mettere in connessione business, contenuti e visione strategica del settore. Un vero e proprio knowledge hub che, grazie al contributo delle figure più autorevoli del nostro settore, offre conoscenze, analisi e insight per accompagnare la crescita competitiva delle imprese sui mercati internazionali. E da settembre è ancora più completo, grazie all’integrazione di T.Gold nel quartiere fieristico, pienamente allineato al calendario di Vicenzaoro", spiega Matteo Farsura, global exhibition manager Jewellery & Fashion di IEG.



Le tendenze del settore



Ad aprire il programma dello "show dei trend", sabato 5 settembre, è The Making of The Jewellery Trendbook 2028+, che anticipa le tendenze del lusso dei 18 mesi successivi. Quasi un "dietro le quinte" illustrato da Paola De Luca, direttrice creativa e co-founder di Trendvision Jewellery + Forecasting, l’osservatorio indipendente sulle tendenze della gioielleria di Vicenzaoro.



Scenari economici e nuovi trend: due apountamenti da non perdere



Confindustria Federorafi propone due appuntamenti dedicati alla competitività delle imprese. Il sabato, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, sarà presentato il consueto aggiornamento sulla congiuntura economica (Il settore orafo alla prova del 2026: congiuntura, materie prime e la geografia dei distretti). Domenica sarà la volta dei nuovi trend del marketing digitale applicato al settore orafo-gioielliero.



Conoscere le gemme e il Made in Italy



Fra gli appuntamenti da non perdere anche quelli incentrati sulla conoscenza del prodotto, un pilastro distintivo di Vicenzaoro (perle, zaffiri, coralli ecc.). Si parte sabato pomeriggio con Assogemme, che incontra Enzo Liverino nel talk Mani, Mare, Memoria alla scoperta del corallo. Domenica, spazio al Giappone ed alla perla Akoya a cura di Preziosa Magazine, con i vertici della Japan Pearl Exporters Association. Lunedì è la volta dei Gem Talk dell’Istituto Gemmologico Italiano, per scoprire la Padparadscha, una delle varietà più rare dei corindoni, e la gemmologia nella storia, con il percorso espositivo del Museo del Gioiello di Vicenza.



L'evoluzione del retail



Sostenibilità e responsabilità sono i temi centrali affrontati dai due Retail Talk di Federpreziosi Confcommercio, che spaziano su Turismo e settore orafo. Spazio anche alle migliori eccellenze del retail italiano della gioielleria con il primo Preziosa Retail Award, il riconoscimento ideato da Preziosa Magazine per valorizzare le realtà del dettaglio più votate da giuria tecnica e popolare (domenica).



Il Jewellery Tchnology Forum



Nel nuovo Smart Hub di T.Gold si toccherà il futuro della manifattura con il Jewellery Technology Forum organizzato da Legor Group e intitolato Design. Print. Transform. Il focus sarà sulle innovazioni che oggi ridefiniscono la manifattura orafa, in particolare l' intelligenza artificiale. Grande attenzione anche alle potenzialità che la manifattura additiva porta alla produzione industriale del gioiello.



Spazio agli orologi



VO Vintage, nella sua edizione settembrina, completa l’area espositiva con eventi dedicati alla cultura orologiera: sabato, spazio alla registrazione live del podcast "Laboratorio" con Dody Giussani e Pietro Pannone, e a DEEP-X, Limited Edition nata da Watch Insanity, con Jacopo Giudici e Michele Mengoli. Da segnalare anche l’appuntamento con il premio "Orologio dell’anno 2026". Domenica, riflettori accesi sul fenomeno dei micro-brand italiani e, nel pomeriggio, sull’arte della cronografia guidati dalla verve comunicativa di Irene Baiardi, Orologiaia e Perito della Camera di Commercio di Bologna.



A Vicenzaoro anche il Congresso di CIBJO



Vicenzaoro ospita anche il Congresso di CIBJO – Confederazione Mondiale della Gioielleria presieduta da Gaetano Cavalieri. Giunta al traguardo dei 100 anni di storia, l'associazione riunisce a Vicenza 500 delegati in rappresentanza delle principali associazioni di categoria e delle aziende leader del settore. Al centro dei lavori i temi della standardizzazione internazionale, della sostenibilità, della responsabilità d'impresa e dell'evoluzione normativa.

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