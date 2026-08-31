"Buy" per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Grande giornata per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, tra i componenti del FTSE MIB, che mette a segno un rialzo del 2,28%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 4,681 Euro, con stop loss individuato a livello 4,206 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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