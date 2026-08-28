Spagna, frenano le vendite al dettaglio a luglio
(Teleborsa) - Frena il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di luglio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una discesa dello 0,3% su base annua (dato destagionalizzato), dopo il +0,6% riportato a giugno rivisto da +0,5%.
Su base mensile si registra un decremento dello 0,9% dopo il +0,3% del mese precedente.
La serie grezza (non destagionalizzata) registra un decremento pari allo 0,3% su base annuale dal +2,6% precedente.
(Foto: Alexander Kovacs on Unsplash)
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