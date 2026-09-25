AI, Musk: "Colossus 2 raddoppierà i chip Nvidia entro fine anno"

(Teleborsa) - Elon Musk ha dichiarato venerdì che xAI prevede di raddoppiare circa il numero di chip avanzati Nvidia utilizzati dal data center Colossus 2 entro la fine dell'anno. In un post su X, Musk ha spiegato che il centro, situato a Memphis, nel Tennessee, utilizza attualmente 110.000 chip Nvidia GB200 e 440.000 chip GB300.



Il CEO di SpaceX , di cui xAI è una unità, ha precisato che altri 220.000 chip GB300 entreranno in funzione entro la prossima settimana e altri 220.000 a novembre. "Se saremo fortunati, altri 220mila GB300 entro fine dicembre", ha aggiunto Musk, rispondendo a un post sulla capacità di calcolo di xAI.



Musk non ha però specificato se Colossus 2 disponga già della capacità e dell'energia necessarie per far funzionare i chip aggiuntivi.

Condividi

```