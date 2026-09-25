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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Brilla il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un aumento del 2,27%.

Nel breve periodo, il greggio WTI presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 99,58 e supporto a 90. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 109,15.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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