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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,03%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.952,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,03%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,03%, dopo aver aperto a 3.952,13.
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