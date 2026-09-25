Fincantieri: gli analisti promuovono il contratto DDX, riconosciuto il ruolo di leader tecnologico e strategico

(Teleborsa) - Arrivano riscontri fortemente positivi dagli analisti per Fincantieri dopo la firma, da parte di Orizzonte Sistemi Navali (OSN), del contratto da 3,7 miliardi di euro per la realizzazione di due nuovi DDX destroyer destinati alla Marina Militare.



Come evidenzia Jefferies, l’ordine - di cui circa 1,8 miliardi a beneficio di Fincantieri, oltre a 800 milioni di opzioni - segna la prima tappa concreta e visibile della pipeline da 5 miliardi di euro delineata dal management, offrendo nuova visibilità pluriennale su ricavi e marginalità e rafforzando il posizionamento competitivo nel settore navale. Anche Kepler pone l'accento sulla valenza strategica e sul contenuto tecnologico del programma, che consolida Fincantieri come attore di riferimento mondiale nell’integrazione di sistemi navali avanzati.



Gli analisti convergono sull’importanza dell’adozione della piattaforma digitale Navis Sapiens – pensata per integrare automazione di ultima generazione, gestione digitale del ciclo di vita e asset unmanned sia di superficie sia subacquei – e sul ruolo di Fincantieri come system integrator, capace di guidare la trasformazione della navalmeccanica verso segmenti a sempre più alto valore aggiunto.



Intermonte sottolinea come questa commessa potenzi in modo significativo la pipeline di ordini tecnologicamente avanzati, mentre Equita evidenzia l’innovazione garantita dall’integrazione dei sistemi unmanned.



Il contratto, inserito in modo sostanziale nel piano industriale, è visto dagli operatori come un fattore destinato a rafforzare la qualità del backlog e la profittabilità di lungo termine, confermando il solido posizionamento del Gruppo guidato dall’ad e dg Folgiero per intercettare la crescente spesa italiana ed europea nel settore della difesa.

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