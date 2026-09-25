ICOP, analisti apprezzano acquisizione di Ediltunnel: ulteriore tassello al segmento "trenchless"

(Teleborsa) - Gli analisti apprezzano l'operazione
, annunciata ieri sera
, con cui ICOP
intende acquisire il 51% di Ediltunnel
, azienda con sede a Lecce e specializzata in tecnologie "trenchless" nei settori del microtunnelling, HDD/TOC e auger boring. L'Enterprise Value (EV) indicativo è pari a 6,5 volte l'EBITDA rettificato del 2025; ciò implica una valutazione di circa 47 milioni di euro per l'intero capitale
aziendale e di circa 24 milioni di euro per la quota del 51%, al netto degli aggiustamenti per posizione finanziaria netta.
La sinergia industriale è "significativa"
, afferma Kepler Cheuvreux, spiegando che Ediltunnel amplia il portafoglio di tecnologie "trenchless" di ICOP, incrementando la capacità operativa e apportando competenze interne per la gestione e manutenzione dei macchinari; dal canto suo, ICOP mette a disposizione competenze ingegneristiche, una rete commerciale internazionale e risorse finanziarie per accelerare l'espansione di Ediltunnel all'estero. L'operazione supporta inoltre gli obiettivi del piano 2026-29, favorendo la crescita in Europa e la potenziale espansione negli Stati Uniti
nel settore del microtunnelling. Sebbene il consolidamento contabile sia previsto a partire dal 2027, Kepler Cheuvreux stima che, su base annua run-rate 2026, Ediltunnel potrebbe rappresentare circa il 4% dei ricavi e circa il 9% dell'EBITDA previsti per il 2026; ipotizzando condizioni di finanziamento prudenti, stima un incremento dell'utile per azione (EPS) del 4-5% una volta completato il consolidamento, al netto delle sinergie.Alantra
considera l'operazione "un ulteriore passo concreto nella strategia buy-and-build
di ICOP (dopo AGH e Palingeo), che permette di integrare un'attività specializzata e altamente redditizia a una valutazione interessante, alla luce del profilo di crescita e della coerenza strategica". La principale opportunità "risiede nell'accelerazione dello sviluppo di Ediltunnel grazie alla più ampia piattaforma internazionale di ICOP" e "pur trattandosi di un'operazione di dimensioni contenute, l'accordo rafforza ulteriormente le competenze specialistiche di ICOP e ne consolida il ruolo di aggregatore nel settore dell'ingegneria del sottosuolo". Inoltre, l'accordo giunge mentre è ancora in corso l'offerta pubblica di scambio di ICOP su Trevi
, a conferma della costante attuazione da parte del management della strategia "standalone" per il periodo 2026-2029, a prescindere dall'esito dell'operazione relativa a Trevi
.