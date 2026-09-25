Kruso Kapital, prima cartolarizzazione del gruppo su crediti su pegno

(Teleborsa) - Kruso Kapital comunica la chiusura dell’emissione di titoli asset backed (ABS) con sottostante un portafoglio di crediti su pegno originati in Italia pari a 80 milioni di euro, escludendo la componente ritenuta dall’emittente. Tale operazione, la prima per la Società, si presenta come l’unica operazione di cartolarizzazione in Europa con questo sottostante.



Carlo Di Pierro, CFO di Kruso Kapital, ha così commentato: "Questa operazione di cartolarizzazione presenta numerosi elementi di innovazione e rappresenta, insieme alla prima emissione obbligazionaria di luglio scorso, un passaggio importante nel percorso di evoluzione e diversificazione del funding di Kruso Kapital. Il ricorso al mercato degli ABS ci consente di ampliare gli strumenti a disposizione per sostenere lo sviluppo del business, confermando la solidità del nostro modello e la capacità di accedere a forme

alternative di finanziamento, fondamentali per sostenere la nostra crescita".



L’operazione, spiega una nota, caratterizzata da un revolving period di 24 mesi, prevede per ora il collocamento della sola tranche senior dei titoli emessi. Tale tranche avrà un valore complessivo di 60 milioni di euro.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione della strategia di sviluppo di Kruso Kapital e risulta in linea con il percorso di progressiva diversificazione delle fonti di funding delineato dal Piano Industriale 2026-2028.



La cartolarizzazione ed il collocamento verranno realizzati con il supporto di UniCredit Bank GmbH in qualità di Sole Arranger e Placement Agent, di Banca Finint in qualità di Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer, Representative of Noteholders, di Bank of New York Mellon SA/NV (Succursale di Milano) in qualità di Account Bank/Paying Agent e di Jones Day in qualità di Consulente Legale dell’Arranger.

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