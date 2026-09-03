Unicredit Bank S.A. completa la sua seconda operazione di cartolarizzazione sintetica

(Teleborsa) - UniCredit Bank S.A., banca del Gruppo UniCredit , ha perfezionato la sua seconda operazione di cartolarizzazione sintetica, rafforzando ulteriormente la posizione di UniCredit come uno degli operatori più attivi e innovativi in Europa nel mercato delle

operazioni di Significant Risk Transfer (SRT).



Il portafoglio sottostante oggetto della cartolarizzazione, pari a circa 3,5 miliardi di lei romeni, è costituito da un insieme altamente diversificato di prestiti a piccole e medie imprese (PMI) e aziende corporate erogati da UniCredit Bank S.A. Anche lo strumento di protezione del rischio di credito è denominato in lei romeni.



L'operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti per il trasferimento significativo del rischio (SRT) previsti dal Regolamento UE sui Requisiti Patrimoniali (Capital Requirements Regulation - CRR).



La conclusione di questa seconda operazione, realizzata con il supporto di The Fidelis Partnership, consente a UniCredit Bank S.A. di rafforzare ulteriormente la resilienza patrimoniale attraverso la riduzione delle attività ponderate per il rischio (RWA), ampliando così la capacità di finanziamento a favore dell'economia reale.



"L'operazione rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia del Gruppo volta a migliorare l'efficienza del capitale, sia a livello della banca sia del Gruppo, e si distingue per le sue innovative caratteristiche legate alla valuta locale", spiega Stefano Chiarlone, Head of Balance Sheet Management di UniCredit, aggiungendo "con questa transazione abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro framework SRT nell'Europa orientale, confermando l'ampia copertura geografica della nostra attività in questo ambito. Desidero ringraziare Fidelis per essere stata un partner affidabile in questo importante progetto".



Georgia Salagean, CFO di UniCredit Bank, ha sottolineato che "questa seconda operazione di cartolarizzazione sintetica di UniCredit Bank S.A. rappresenta la prima transazione del Gruppo UniCredit denominata in una valuta locale diversa dall'euro e testimonia l'impegno del Gruppo nel sostenere l'economia reale nelle proprie controllate, inclusa la Romania, nonché il credito in valuta locale".



Per Mel Puskar, Head of Underwriting - Group Credit di The Fidelis Partnership, "questa operazione è particolarmente significativa in quanto rappresenta la prima cartolarizzazione sintetica all'interno del Gruppo UniCredit che coinvolge un portafoglio di prestiti denominati in una valuta diversa dall'euro. Abbiamo potuto mettere a disposizione la nostra ampia esperienza nelle operazioni SRT

su prestiti corporate, contribuendo al successo della transazione".



L'operazione rientra nel programma SRT del Gruppo e conferma la strategia di UniCredit di fare un uso crescente delle operazioni di Significant Risk Transfer quale efficace strumento per migliorare l'efficienza del capitale, con l'ambizione di estenderne l'applicazione a nuove classi di attivi e a nuove entità giuridiche del Gruppo nell'Europa Centrale e Orientale.



UniCredit Bank GmbH ha agito in qualità di sole arranger per UniCredit Bank S.A

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