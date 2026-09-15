Kruso Kapital, Cda proporrà all'assemblea raggruppamento con rapporto 1 nuova azione ogni 98 in circolazione
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Kruso Kapital proporrà alla prossima assemblea degli azionisti un raggruppamento delle azioni ordinarie della società nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 98 in circolazione.
L'operazione, ove approvata dall'assemblea, comporterà una riduzione del numero complessivo delle azioni in circolazione a 24.609.593, in sostituzione delle 2.411.740.114 che compongono attualmente il capitale.
Il raggruppamento - spiega la società - consentirà a Kruso Kapital di razionalizzare la struttura e l'articolazione del proprio capitale sociale, favorendo la liquidità degli scambi nel mercato borsistico e la stabilizzazione dell'andamento delle negoziazioni del titolo.
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