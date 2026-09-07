Kruso Kapital, costituito il gruppo finanziario: rimosse le restrizioni su dividendi e remunerazione variabile

(Teleborsa) - Kruso Kapital rende noto che, con provvedimento in data odierna, Banca d’Italia ha autorizzato la qualificazione di Kruso Kapital quale capogruppo del relativo gruppo finanziario con effetto dal 23 giugno 2026.



Con l’intervenuto deconsolidamento dal gruppo bancario Banca CF+, a partire dalla stessa data, e la costituzione del gruppo finanziario Kruso Kapital, sono venute meno le restrizioni alla facoltà di deliberare o porre in essere: i) la distribuzione di utili prodotti a partire dall’esercizio 2024 o di altri elementi del patrimonio e ii) la corresponsione della parte variabile delle remunerazioni di competenza dell’esercizio 2024 e seguenti.

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