Otofarma, controllata Odiens sigla partnership con Gruppo Free Optik

(Teleborsa) - Otofarma , Gruppo attivo nel settore delle soluzioni per l'udito, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia che la controllata Odiens, attraverso cui il Gruppo sviluppa la propria presenza nel canale ottico, ha sottoscritto un accordo di collaborazione commerciale con Gruppo Free Optik.



L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire una progressiva estensione del network sul territorio nazionale, coinvolgendo i circa 175 ottici appartenenti alla rete Free Optik interessati ad aderire al progetto.



In base all’accordo, Odiens supporterà lo sviluppo dell’iniziativa attraverso un modello strutturato che comprende attività di formazione, dotazione tecnologica e affiancamento operativo. Gli ottici aderenti potranno integrare nei propri punti vendita servizi dedicati alla prevenzione e alla cura dell’udito, beneficiando delle competenze audiologiche e degli strumenti sviluppati da Odiens.



La collaborazione con Gruppo Free Optik rappresenta un ulteriore passaggio nello sviluppo del progetto Odiens e nella strategia di Otofarma volta ad ampliare la propria presenza nel canale ottico, complementare allo storico presidio del canale farmacia, e a creare una rete distributiva progressivamente più capillare, facendo leva sulla telemedicina e sulla standardizzazione dei processi per rendere il servizio replicabile presso un numero crescente di punti vendita.



La partnership si inserisce in un mercato caratterizzato da un significativo potenziale di sviluppo. In Italia, il settore degli apparecchi acustici vale circa 900 milioni di euro all’anno.



"Attraverso Odiens stiamo costruendo un modello strutturato e replicabile, basato sull’integrazione tra presenza territoriale, tecnologia, teleaudiologia e competenze specialistiche. L’obiettivo è ampliare progressivamente il network, favorendo l’accesso ai servizi per l’udito e creando al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo per gli ottici aderenti", ha spiegato Gennaro Bartolomucci, Presidente e Amministratore Delegato di Otofarma.

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