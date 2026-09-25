Oracle lancia diffida di "forza maggiore" per progetto data center New Mexico

(Teleborsa) - Oracle ha lanciato una diffida di "forza maggiore" per un progetto di data center in New Mexico con l'intento di tutelarsi da un aumento dei costi. Secondo quanto riferito a Bloomberg da fonti a conoscenza dei fatti, la big tecnologica statunitense starebbe valutando un posticipo dei pagamenti relativi al progetto denominato Project Jupiter, che si inserisce nell'ambito del Piano Stargate, il piano voluto dal Presidente Trump per lo sviluppo delle infrastrutture per l'Intelligenmza artificiale.





La diffida sarebbe stata inviata allo allo sviluppatore del progetto - una divisione di Blue Owl Capital - nel caso in cui questo non dovesse entrare in funzione nel 2028 come previsto. La diffida, comunque, non modifica i piani ed i termini finanziari di questo progetto che per il momento restano inalterati.



Il progetto, come noto, ha dovuto incontrare diversi ostacoli ambientali e normativi ed ha già subito molti ritardi, soprattutto per la costruzione del gasdotto che servirà ad alimentare la struttura. Ritardi che possono influenzare l'ingente debito contratto da Oracle per lo sviluppo del progetto, esercitando un certo stress sulla sua struttura finanziaria. Nell'ultima call sui risultati, tuttavia, il co-CEO di Oracle, Clay Magouyrk, ha affermato che i ritardi del progetto non avrebbero influenzato le previsioni di fatturato e utili per l'anno fiscale 2027.



La diffida di "forza maggiore" lanciata da Oracle ha comunque allarmato il mercato, che ha punito il titolo con un ribasso del 3,47%. Giù anche Blue Owl Capital del 3,65% e le azioni di Bloom Energy, società che dovrebbe fornire energia all'impianto una volta in funzione, del 3,1%,







(Foto: Corridoio di un datacenter, con terminale di controllo)

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