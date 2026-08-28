Zona Euro, fiducia economia migliora ad agosto

(Teleborsa) - Migliora più delle attese la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di agosto 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 98,4 punti, rispetto ai 97,1 punti del mese precedente e risulta anche al di sopra dei 98,4 attesi dal mercato. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 98,2 punti (da 97,2).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -15,5 da -15,9, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -5,3 da -6,1 (consensus -5,2), quello dei servizi a +5,8 da +5,1 punti (consensus 4,9) e quello del commercio a -5,7 da -6,8. Si attesta a -5 punti il clima delle costruzioni da -5,2.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è salito nell'Eurozona, a 98,9 punti da 97,4.



La DG Economia della Commissione europea ha pubblicato oggi anche il dato relativo al clima affari della Zona Euro, che mostra segnali di peggioramento attestandosi a -0,23 punti da -0,19.

Condividi

```