Milano 10:19
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Nasdaq 17-set
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Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto

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Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto pari a 28 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 35 Mld Euro (la previsione era 30,7 Mld Euro).

(Foto: © senoldo/123RF)
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