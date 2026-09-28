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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Allunga timidamente il passo l'indice svizzero, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,29%.

Lo scenario di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13.966,3. Supporto a 13.915,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14.017.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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